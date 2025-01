Das sind die neuen Kulturhauptstädte

Chemnitz will weg vom Plattenbau-Image Die Idee zur Bewerbung als Kulturhauptstadt entstand 2018. In Chemnitz war ein Mann bei einem Stadtfest erstochen worden, es folgten ausländerfeindliche Aufmärsche. Mit dem Projekt Kulturhauptstadt sollte das Bild von Chemnitz wieder zurechtgerückt werden. Motto ist "C the unseen" (Sieh das Unsichtbare), ein Hinweis darauf, dass Chemnitz nach wie vor um seinen Platz zwischen Leipzig und Dresden kämpft. Die Stadt: Chemnitz ist mit 252.000 Einwohnern die