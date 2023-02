Das sind die beliebtesten Hits der Österreicher

Insgesamt stiegen die Umsätze der heimische Musikwirtschaft im Vorjahr um 13 Prozent auf 215,2 Millionen Euro. Das liegt vor allem am Streaming: Dort machten Labels und Künstler um 22,5 Prozent mehr Umsatz. Insgesamt wurden im Vorjahr 14,8 Milliarden Songs gestreamt.

Und das sind die meist gehörten Songs der Österreicher im Jahr 2022:

1. Glass Animals mit "Heat Waves"

2. Gayle mit "ABCDEFU"

3. Harry Styles mit "As It Was"

4. Luciano mit "Beautiful Girl"

5. Ed Sheeran mit "Shivers"

6. Lost Frequencies & Calum Scott mit "Where Are You Now"

7. Tom Odell mit "Another Love"

8. Elton John & Dua Lipa mit "Cold Heart"

9. Farruko mit "Pepas"

10. Miksu/Macloud & T-Low mit "Sehnsucht"

Bei den Alben führt die deutsche Band "Rammstein" die Charts an. Die Plätze sieben bis zehn belegen Österreicher:

1. Rammstein "Zeit"

2. Harry Styles "Harry’s House"

3. Taylor Swift "Midnights"

4. Ed Sheeran "="

5. Helene Fischer "Rausch"

6. Olivia Rodrigo "Sour"

7. Raf Camora "Zukunft"

8. Bonez MC feat. Raf Camora "Palmen aus Plastik 3"

9. Melissa Naschenweng "Glück"

10. Pizzera & Jaus "Unerhört solide"

