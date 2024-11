Das sind die 10 teuersten Musikinstrumente der Welt

George Harrisons "Futurama"-E-Gitarre kam in den USA unter den Hammer.

Eine Gitarre, die zu Beginn seiner Musikkarriere zu den Lieblingsinstrumenten von Beatles-Gitarrist George Harrison gehörte, ist in den USA teuer versteigert worden. Dem Auktionshaus Julien's zufolge ging das höchste Gebot von einer Million US-Dollar (rund 950.000 Euro) telefonisch ein. Mit Provision ergibt sich ein Verkaufspreis von 1,27 Millionen Dollar. Der Schätzpreis lag zuvor bei 600.000 bis 800.000 Dollar. Der 2001 gestorbene Harrison schrieb mit der "Futurama"-E-Gitarre, die er 1959 in Liverpool erworben hatte, Musikgeschichte. Laut Julien's war es Harrisons meistbenutzte Gitarre in den Anfangsjahren der Beatles. Dem Beatles-Experten Andy Babiuk zufolge benutzte Harrison das Instrument bei über 324 Auftritten, darunter auch bei den Hamburger Konzerten der "Pilzköpfe" Anfang der 1960er-Jahre.

Millionenpreise für ein Instrument sind in der Musikwelt nichts Ungewöhnliches. Wir haben uns angesehen, welche immensen Geldsummen in der Vergangenheit für Musikinstrumente hingelegt wurden.

Die teuersten Geigen der Welt

Die "Vieuxtemps" ist benannt nach ihrem langjährigen Besitzer Henri Vieuxtemps, einem der bedeutenden Violinisten des 19. Jahrhunderts. Bild: Peter Biddulph

Die "Vieuxtemps" von Giuseppe Guarneri aus dem Jahr 1741 wurde 2010 für über 16 Millionen US-Dollar (rund 15,2 Millionen Euro) versteigert - der höchste Preis, der je für eine Violine bezahlt wurde.

Als teuerste gehandelte Geige der Welt galt lange Zeit die "Lady Blunt"-Stradivari ( 1721). Bei einer Auktion 2011 brachte die Geige eine Summe von 15,9 Millionen Dollar (15,1 Millionen Euro) ein. Der Erlös ging an eine Stiftung, die den Wiederaufbau Japans nach der Erdbebenkatastrophe 2011 unterstützte.

Im Juni 2022 lief die Auktion für die Stradivari-Violine "Da Vinci, ex-Seidel“ . Sie ging für rund 15,3 Millionen Dollar, umgerechnet 14,5 Millionen Euro, an einen anonymen Bieter.

Besonders spektakulär sollte im Juni die Versteigerung der Stradivari-Macdonald-Bratsche werden. Das 300 Jahre alte Instrument wurde zu einem Mindestgebot von 45 Millionen Dollar, etwa 42,7 Millionen Euro, zur Versteigerung angeboten. Ein Käufer fand sich allerdings nicht. Von allen Instrumenten, die der italienische Geigenbauer Antonio Stradivari (1644-1737) herstellte, sind die Bratschen die seltensten.

Die wertvollsten Flügel

Dooley Wilson, Humphrey Bogart und Ingrid Bergman in "Casablanca" Bild: ORF

Um 3,4 Millionen US-Dollar wechselte bei einer Versteigerung 2014 das Piano aus dem Film-Klassiker "Casablanca" (1942) den Besitzer. Ingrid Bergman sagt davor den legendären Satz "Spiel es einmal, Sam", Dooley Wilson klimpert darauf "As Time Goes By".

Das "Heintzman Crystal Piano" aus transparentem Acryl wurde zur Eröffnung der Olympischen Spiele 2008 in Peking von Lang Lang gespielt. Gekauft wurde das Instrument daraufhin von einem Unbekannten um den Preis von 3,2 Millionen Dollar.

2,1 Millionen Dollar gab der Popsänger George Michael im Jahr 2000 für jenen Steinway-Flügel (Model Z) aus, auf dem John Lennon seinen Welthit "Imagine" komponiert hatte.

Die teuersten Gitarren aller Zeiten

Beim "MTV Unplugged" spielte Kurt Cobain 1985auf dieser Gitarre. Bild: (REUTERS)

Eine Gitarre des früheren Nirvana-Frontmanns Kurt Cobain († 1994) hat bei einer Auktion einen Rekord-Preis erzielt. Für gut 6 Millionen Dollar (mehr als 5,3 Millionen Euro) wurde die Martin D-18E Akustik-Elektrogitarre 2010 versteigert. Cobain spielte auf dem Instrument bei seinem legendären "MTV Unplugged"-Auftritt 1993 in New York, fünf Monate vor seinem Tod.

Um 3,9 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 3,7 Millionen Euro) wurde 2019 David Gilmours "Black Strat" versteigert. Die schwarze 1969er Stratocaster aus dem Besitz des Pink-Floyd-Gitarristen ist auf Jahrhundertalben wie "The Dark Side of the Moon", "Wish You Were Here" and "The Wall" zu hören. Der Erlös ging an eine Umweltorganisation.

John Lennons Gibson J-160 E: Die Gitarre wurde von John Lennon angeblich auf Songs wie "I Saw Her Standing There" und "I Want to Hold Your Hand" gespielt. Kurzzeitig verschollen, tauchte das Instrument 2014 wieder auf und wurde für 2,4 Millionen US-Dollar (2,2 Millionen Euro) verkauft.

