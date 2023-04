"Das Schweigen hat alle Kontakte zwischen den Menschen zerrissen"

Mavie Hörbiger braucht kein Getue, um Stefan Zweigs Texte in Hirn und Herz ihres Publikums zu pflanzen. Die Burgschauspielerin war am Samstag nach ihrer Kollegin Birgit Minichmayr die zweite große Lesestimme, die im Rahmen der sechsteiligen Reihe "Reise aus der Welt von gestern in die Welt von morgen" die europäischen Friedens- und Toleranzgedanken Zweigs (1881-1942) als Vorspiel für die Kulturhauptstadt "Salzkammergut 2024" in der bummvollen Bad Ischler Trinkhalle zelebrierte.