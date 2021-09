Das Burgenland feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen und wahrscheinlich ist es kein Zufall, dass Eva Menasses historischer Roman "Dunkelblum" akkurat in diesem Jahr erscheint. Als literarisches Ornament für erhebende Feierstunden eignet sich das Buch allerdings nicht, denn die burgenländische Gesellschaft, die Menasse am Beispiel des fiktiven Städtchens Dunkelblum darstellt, bietet ein charakterlich durchwachsenes Bild.