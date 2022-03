"Das Schöne ist, wenn man sich selbst zurücknimmt"

Ob während des Studiums in Salzburg oder in seiner Wohngemeinde Wilhering, wo er die Kirchenmusik mitgestaltet – der liturgische Einsatz sei für ihn als Sänger wie "täglich Brot". Am 26. 3. und 3. 4. singt Schmidlechner Haydns "Nelson-Messe".

was ist los?: Wer hat Ihre Auftritte angezettelt?

Matthäus Schmidlechner: Das hat damit zu tun, dass Will Mason (der Dirigent des Konzerts, Anm.) mein Professor an der Uni war. Aus unserem Professor-Schüler-Verhältnis ist eine Freundschaft entstanden. Will hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mitzumachen.

Wahrscheinlich fällt es da schwer, Nein zu sagen?

Das möchte ich auch gar nicht. Wenn sich so etwas irgendwie ausgeht, dann freut es mich sowieso, dass ich dabei sein darf. Und es geht sich aus, weil ich im Theater erst Anfang April wieder zu proben anfangen muss.

Sie waren fünf Jahre lang Sozialarbeiter. Womit genau waren Sie beschäftigt?

Ich war nach der Matura und nach dem Bundesheer Jugendleiter für die katholische Kirche in der Erzdiözese Salzburg. Ich habe mit jugendlichen Gruppen gearbeitet, auch bei Veranstaltungen und Reisen.

Was begleitet Sie aus dieser Zeit noch heute?

Das Wichtigste, was ich mir mitgenommen habe, ist, authentisch zu sein. Es bringt überhaupt nichts, sich zu verstellen. Wenn die Jugendlichen merken, dass man glaubt, so wie sie sein zu müssen, merken sie das sofort und lehnen das auch sehr direkt ab. Das war die erste Erfahrung im ersten Jahr, in dem es mir in dieser Arbeit nicht gut gegangen ist. Da habe ich mir selber gedacht: Okay, das geht so einfach nicht.

Was haben Sie adaptiert?

Man kann sagen: Ich bin hier nicht kompetent genug, um mich in deiner Welt zu bewegen. Es ist ja auch deine Welt. Sag du mir bitte, zeig mir, wie es geht. Authentisch sein, und wenn man etwas nicht weiß, kann man ganz offen danach fragen. Ich persönlich fahre besser damit.

Wo setzen Sie das ein?

Oft in der Erarbeitung. Nachdem ich ja ein Spätberufener bin und erst mit 25 Jahren zum Studieren begonnen habe, weiß ich viel noch nicht. Man neigt dazu, es zu verdecken, wenn man nicht so gut Bescheid weiß. Inzwischen sage ich: Das ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, ich bin neugierig, weiß noch nicht alles darüber, und ich freue mich auf Neues.

Eine Herangehensweise, die man auch in journalistische Arbeit gut einbetten könnte.

(Lachen beiderseits) Ich empfinde es für mich als bessere Art. Unser Musikethnologe im Musikwissenschaftsstudium hat uns auch einen guten Zugang vermittelt: Aus eurer persönlichen Perspektive, als private Person, könnt ihr etwas gut oder schlecht finden. Aber als Musikwissenschaftler musst du immer interessiert sein. Das habe ich mir für meinen künstlerischen Beruf mitgenommen.

Wie genau setzen Sie das um?

Als Privatmensch kann ich urteilen. Entweder ist etwas ein Topfen oder es gefällt. Aber als Künstler muss ich immer offen darauf zugehen. Das eröffnet einem auch die Chance, Sachen zu entdecken, die man vorher nicht gekannt hat. Etwa bei modernen Kompositionen. Würde ich mit Vorbehalten in eine Darbietung gehen, könnte ich sie wohl nie so genießen wie ohne.

Sie haben auch die HTL für Elektronik besucht. Mathematik und Musik werden oft in Verbindung gebracht. Hilft das Analytische in Ihrem Beruf?

Mir kommt das durchaus so vor. Ich habe die Schule gemacht, weil ich mit 14 Jahren einfach sehr gut löten konnte (lacht). Ich dachte mir, das wär was. Habe aber gemerkt, dass das doch nicht so ist, jedoch bis zur Matura weitergemacht. Das war’s dann. Aber natürlich hat man sich damit ein anderes Verständnis angeeignet, durch das man vielleicht einen anderen Blick auf die Dinge hat – einen etwas technischeren – und sagt: Okay, da ist noch eine Physik dahinter. Das hilft manchmal.

Wenn man sich die Partitur der "Nelson-Messe" so ansieht, könnte man auch sagen: Wenn ich einen Bauplan lesen kann, schaff ich das auch.

Na ja, was man halt gelernt hat. Inzwischen kann ich Noten besser als jeden elektronischen Bauplan lesen. Das ist auch kein Wunder. Das ist (er rechnet im Kopf nach) auch mehr als 26 Jahre her – na, Halleluja! (lacht).

Es gibt das Denkmuster, dass man für künstlerische Berufe am besten schon als Kind seine Begabung trainieren sollte. War das eine Hemmschwelle?

Grundsätzlich ist es so, dass Buben irgendwann den Stimmbruch haben und damit eine Stimme, die sich aufs Neue entwickeln muss. Dadurch haben wir Sänger einen Altersvorteil. Es gibt wenige, die mit Anfang bis Mitte 20 schon so weit oder fertig gereift sind, dass sie direkt in den Beruf einsteigen. Es gibt viele, die älter sind.

Wie ist Ihr Beschluss zum Studium aufgenommen worden?

Generell war von meinen Eltern Bedenken da: Ob das klug ist, mit Mitte 20 zu studieren zu beginnen? Im Nachhinein hat es schon gepasst (lacht). Aber vorher weiß man das natürlich nie. Ich habe meinen Eltern irgendwann gesagt – ich hatte natürlich schon einige Jahre gearbeitet: Ich brauche keine finanzielle Unterstützung, ich würde mich über ideelle freuen. Die habe ich gekriegt, da war’s für mich gut.

Noch einmal zur Messe: Was verlangt Haydn bei diesem Stoff von Ihnen als Sänger?

Solche Messen sind nicht auf Soli ausgelegt, sondern es geht viel um Ensembles. Wir vier Solisten singen viel gemeinsam. Und das Schöne an diesen Messen ist, wenn man sich selbst ein bisschen zurücknimmt, damit das Ganze aufgeht. Wenn jeder nur sein Solo singt, ohne auf die anderen Rücksicht zu nehmen, dann wird es nicht schön werden. Wenn sich jeder ein bisschen zurücknimmt, die Ohren aufmacht, damit man zu viert schön klingt, dann sind das solche Erlebnisse. Da freu ich mich auf meine Kollegen, da weiß ich: Die können das. Die Passagen, die man alleine hat, die kann man ohnehin voll aussingen.

Wie wichtig ist Ihre Frau für Sie, damit Sie so eine Karriere hinlegen können?

Ja, sehr! Sie ist Musikschullehrerin, sie muss mir dann schon oft den Rücken daheim freihalten, wenn es eng wird, schwere Stücke zu proben sind oder generell viel los ist. Da bin ich schon sehr dankbar. Meine Familie ist die schönste Stütze.

William Mason Bild: VOLKER WEIHBOLD

Termine und Hintergrund

Missa in angustiis, die „Nelson-Messe“ von Joseph Haydn (1732–1809), bringt die Oö. Vokalakademie zur Aufführung: Leonfeldner Kantorei, Bach Collegium und Fenja Lukas (Sopran), Valentina Kutzerova (Alt), Michael Wagner (Bass) und Schmidlechner (Tenor) treten auf. Dirigat: William Mason, Eintritt frei

26. 3.: Stadtpfarrkirche Bad Ischl, 19.30 Uhr, Reservierung: lmsw-vokalakademie.k.post@ooe.gv.at

3. 4.: Stadtpfarrkirche Rohrbach, 16 Uhr, Reservierung: info@kim-rohrbach.at

Matthäus Schmidlechner stammt aus Salzburg. Der 45-Jährige begann 2001 sein Gesangsstudium an der Bruckneruni, seit 2007/2008 gehört er zum Solistenensemble des Landestheaters. Er ist Vater von drei Töchtern (6, 8, 10).