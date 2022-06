Als Schauspieler ist der 1989 in Sofia (Bulgarien) geborene und in Linz aufgewachsene Samouil Stoyanov ein Bühnen-Ereignis. Beim honorigen Berliner Theatertreffen räumte er im Mai mit der Wiener Volkstheater-Produktion „humanistää!“ den Alfred-Kerr-Darstellerpreis für die beste schauspielerische Leistung ab. Nach seinem Studium am Reinhardt-Seminar etablierte er sich während seiner fünf Jahre im Ensemble der Münchner Kammerspiele, seit 2020 spielt er in Wien.