"Das Schlimmste war, meine Eltern anzulügen"

Als Schauspieler ist der 1989 in Sofia (Bulgarien) geborene und in Linz aufgewachsene Samouil Stoyanov ein Bühnen-Ereignis. Beim honorigen Berliner Theatertreffen räumte er im Mai mit der Wiener Volkstheater-Produktion "humanistää!" den Alfred-Kerr-Darstellerpreis für die beste schauspielerische Leistung ab. Nach seinem Studium am Reinhardt-Seminar etablierte er sich während seiner fünf Jahre im Ensemble der Münchner Kammerspiele, seit 2020 spielt er in Wien. Im OÖN-Interview spricht Stoyanov über seine Schulzeit im Linzer Pop-BORG, sein Leben als Punk und warum er dem Burgtheater zwei Mal abgesagt hat.

OÖNachrichten: Wie haben Sie es empfunden, als Sie damals von Bulgarien nach Linz gekommen sind?

Samouil Stoyanov: Bei der Übersiedlung von Sofia nach Linz war ich noch ein Kleinkind. Mein Papa arbeitete am Linzer Landestheater als Tänzer, und 2000 haben wir das Theater Maestro in der Linzer Bismarckstraße eröffnet, dort bin ich quasi aufgewachsen. Mein Papa hat entschieden, das zu tun – und die ganze Familie hat mitgezogen.

Als Kind haben Sie selbst getanzt – was hat dazu geführt, dass Schauspiel für Sie die richtige Kunstform wurde?

Vorher kam noch die Musik. Ich hab acht Jahre lang Schlagzeug gespielt und war im Linzer Pop-BORG bei Wolfger Buchberger in der Klasse – mit einigen Musikern der Bands Bilderbuch und Folkshilfe. Und warum Schauspiel? Keine Ahnung, wahrscheinlich weil die Schule fad war. Ich hab viel geschwänzt, bin zwei Mal sitzengeblieben, und dann hat mich der Direktor auch noch beim Rauchen erwischt. Schon er hat gesagt: "Geh doch Schauspiel studieren." Da wollte ich noch nicht. Mit 18 hab ich die Schule abgebrochen, danach eine Zeit lang Spenden gesammelt, ich hab Amateurtheater gespielt, ich war Punk – obwohl ich das schon mit 14, 15 gewesen bin, und irgendwann hat meine Mama gesagt, dass ich Schauspiel studieren soll. Erst dann hab ich es getan.

Haben Sie in diesen Zeiten darauf vertraut, dass Sie Ihren Weg zum Glück finden werden?

Nicht unbedingt. Ich war ein klassischer Loser und hab immer anders getickt als die meisten Kinder. Die Schule war nichts für mich. Ich hab mich oft mit den Lehrern angelegt, weil die nur den Lehrplan abgearbeitet haben und ich das Gefühl hatte, sie wollen uns nichts beibringen. Natürlich war ich unreflektiert, aber ehrlich zu den Lehrern (lacht). Ich konnte mit ihnen nicht umgehen, weil ich jung und voller Hormone war. Und sie konnten mit mir nicht umgehen. Gleichzeitig wollte ich der Struktur nicht gerecht werden, die mir da angeboten wurde.

Wie kompatibel waren Sie mit der Reinhardt-Seminar-Struktur?

Dort lernt man ja unter anderem Sprechen – und ich hab mir gedacht: Genau das sollten Lehrer tun – das richtige Senden von Information. Natürlich hatte ich in der Schule zwei, drei coole Lehrer, und da merkst du, von denen kommt der Stoff bei den Jugendlichen an.

Stimmt es, dass Sie die Münchner Kammerspiele direkt vom Studium wegengagiert haben?

Genau, München hat sich gleich richtig angefühlt, es war reines Bauchgefühl, weil ich nie strategisch vorgehe. Ich bin, wie ich bin, ich versuch halt, mit meinem anarchistischen Geist durchs Leben zu kommen. Davor hab ich zwei Burgtheater-Angebote abgelehnt.

Wie kam das?

Ich hab auf Einladung vorgesprochen und danach das Angebot abgelehnt – drei Wochen später kam der Skandal um Matthias Hartmann an die Öffentlichkeit. Ich hab auch abgelehnt, weil ich der Mama versprochen hatte, zuerst die Uni fertig zu machen – und ich dachte, das Burgtheater ist zu groß für mich. München war viel übersichtlicher. Zum zweiten Mal hab ich abgesagt, als schon Karin Bergmann Burgtheater-Chefin war.

Haben Sie das Reinhardt-Seminar dann abgeschlossen?

Nicht ganz (lacht). Ich hab alle Prüfungen und sonst auch alles, nur die Magister-Arbeit nicht mehr geschrieben. Das ist ab einem gewissen Punkt, wenn man in der Szene bekannt ist, auch egal.

Mit Ihrem Wechsel nach Wien brach die Pandemie aus. Wie ist es Ihnen da ergangen?

In diesem Moment hab ich mich gefreut, dass ich fix am Theater bin. Im Jänner hab ich zugesagt, im März kam Corona. Während der Pandemie wusste ich: Angst bringt nix. Ich hab viel Basketball gespielt und mit meinem Papa die Wiener Wohnung renoviert. Jetzt bin ich ein halber Handwerker. Natürlich hat Corona viele Menschen mitgenommen – aber ich wusste, wenn ich mich da mitnehmen lasse, frisst es mich auf. Dabei bin ich von der Schule abgehärtet, was Gewalt, Schmerz und Stress angeht.

Inwiefern?

Wenn man ein Loser ist, wird man oft verprügelt. Zuhause hab ich dann gelogen, dass ich die Schlägerei selbst angezettelt hab. Und wenn man Punk ist, macht man ja nur Blödsinn – ich hab viel Gewalt erlebt. Aber das Schlimmste war, meine Eltern anzulügen. Heute sind meine Eltern meine Freunde, wir haben ein super Verhältnis. Weil sie viel mit Kindern arbeiten, entwickeln sie sich immer weiter. Und sie akzeptieren mich, wie ich bin – das ist auch nicht so einfach, versprochen.

Was ist an der Schauspielerei das Beflügelnde – und was das Beschwerliche?

Hmmm, schwierig – vermutlich verursacht man es selbst, wenn man zu fliegen anfängt, nämlich von Stück zu Stück. Und manchmal geht das nicht auf, dann ist es beschwerlich. Beflügelnd ist auch, wenn die Regie passt, die Gruppe passt – wenn man das Gefühl hat, wir gehen gemeinsam mit dem Publikum irgendwohin. Das klingt profan, aber viel komplizierter ist es nicht. Die Schauspielerei ist ja auch nur Arbeit.

Tanz, Musik, Schauspiel – gibt es noch eine künstlerische Disziplin, die Sie reizt?

Ich schreib gerade mit der Schauspielerin Julia Riedler ein Kabarett-Programm – weil mir nur Theater dann auch wieder zu langweilig ist (lacht). Mich interessiert’s, mal etwas für ein anderes Publikum zu machen. Und nicht mit diesem ästhetischen Anspruch wie im Theater. Mit dem Kabarett geht’s für uns auch darum, etwas loszuwerden.