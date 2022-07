Das Bäuchlein, das John Belushi als Joliet "Jake" Blues im Kultfilm "The Blues Brothers" aus 1980 vor sich hertrug, wird sich Thomas Bammer nicht extra anessen. Ab 15. Juli schlüpft der in Toronto (Kanada) geborene und im westafrikanischen Gabun, im spanischen Bilbao und im deutschen Bonn aufgewachsene Darsteller für die Musicalfestwochen Bad Leonfelden in diese Rolle. Belushi spielte sie noch kurz vor seinem tragischen Drogentod 1982. Er starb an einem Suchtgift-Cocktail, den man im US-Slang