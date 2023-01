Das pralle, bunte Angebot der  kulturellen Nahversorger

Literatur, Kabarett, Musik, Kinderkultur: 30 Tipps und mehr im Land. 1 - Gugg Braunau: Ein Vater-Sohn-Abend mit Hosea und Klaus Ratschiller lockt am 27. 1. ("Den Vater zur Welt bringen") ins Innviertel. gugg.at 2 - "Kunst im Keller" Ried/Ikr.: Mit dem Roman "Wilderer" (nominiert für den Deutschen Buchpreis 2022) gastiert der in Eberstalzell verwurzelte Reinhard Kaiser-Mühlecker am 7. 2. im "Kik". kik-ried.com 3 - Der Kulturverein Schärding startet im März und liefert neben Kindertheater ("Pipi