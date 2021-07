Man muss es fast zweimal lesen, um es zu glauben: Mit "F9: The Fast Saga" startet tatsächlich der neunte Teil der Kino-Reihe "Fast and Furious". Seit 2001 hat sie weltweit mehr Geld eingespielt als der bislang erfolgreichste Film aller Zeiten: "Avatar" hält bei 2,8 Milliarden US-Dollar, "Fast and Furious" bei 6,4 Mrd. (Gesamtbudget: 1,4 Mrd.).