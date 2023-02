Das Morden in Altaussee geht weiter: Das passiert im neuen Gasperlmaier-Krimi

Unpassender könnte es für Franz Gasperlmaier, Postenkommandant in Altaussee, nicht laufen: Ausgerechnet in der Woche vor der Hochzeit seiner Tochter Katharina bringen die Dreharbeiten für eine Model-Castingshow die beschauliche Gemeinde durcheinander. Und dann wird auch noch der windige alkoholverliebte Set-Fotograf Holger Hasselfeld nahe des Stegs tot im See gefunden.