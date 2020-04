"Das Mädchen Wadja": Radfahren, ein Akt der Rebellion

Im von Männern und Islam gelenkten Saudi-Arabien wünscht sich Wadjda, 10, trotz Verbots nichts sehnlicher als ein Fahrrad. Regisseurin Haifaa Al Mansour erzählt die Geschichte von Wadjdas kleiner, aber wichtiger Revolution in ihrem Film, der heute um 20.15 Uhr auf arte im Hauptabendprogramm läuft und bis Ende Juni auf der TV-Thek des Senders frei zur Verfügung steht.

"Das Mädchen Wadjda" war der erste Spielfilm, der überhaupt in Saudi-Arabien gedreht worden ist. Al Mansour musste aufgrund Aufgrund des Gesetzes beim Dreh in einem Van sitzen und die Darsteller per Walkie-Talkie dirigieren. "Es war sehr frustrierend. Du kannst die Dinge nicht machen, wie du willst, hast wenig Raum. Ich fühlte mich wie in der Falle. Oft wäre ich am liebsten rausgesprungen. Aber ich war auch so dankbar, meine Geschichte erzählen zu können, dankbar für jeden Moment. Ich denke: „Let it be.“ Ich lasse mich von Widrigkeiten nicht aufhalten. Man muss die Gesetze auch respektieren und hoffen, dass sie sich ändern", sagte sie 2013 vor der österreichischen Kino-Premiere im Gespräch mit den OÖN.

Ihre Hauptdarstellerin war Waad Mohammed. Die Regisseurin konnte nicht einfach annoncieren: „Suche Mädchen für Film.“ "Es war sehr schwierig. Waad stammt aus einer ziemlich konservativen Familie, aber spielte viel in lokalen Theatern. "Unsere Mundpropaganda wirkte. Irgendjemand kannte sie, und dann kam sie zum Casting: Sie hatte sich ihre Haare nicht extra gemacht, kein neues T-Shirt angezogen. Sie war sorglos und hatte Selbstvertrauen. Dann hatten wir sie – bloß eine Woche, bevor der Hauptdreh begann."

Wie viel von Al Mansour steckt in Wadjda? "Viel. Ich wuchs wie sie in einer sehr kleinen Stadt in Saudi-Arabien auf, besuchte öffentliche Schulen und versuchte, darin meine Welt aufzubauen. Eine meiner Nichten lebt noch immer dort. Sie ist eine kleine Gaunerin, hat einen großartigen Humor. Meine wie ihre Welt ist etwas, was sonst niemand sehen kann. Ich wollte sie zeigen."

Porträt über die Regisseurin

Die Freude, einen Film drehen zu können, teilen alle Regisseur dieser Welt. Für Haifaa Al Mansour, die in Saudi-Arabien geboren und aufgewachsen ist, war das Regieführen ein innerer Zwang. „Einfach, weil ich es liebe. Wenn du eine Szene schreibst, von der du denkst, sie ist witzig und die Leute dann tatsächlich lachen, ist das fantastisch.“ Bei der zweifachen Mutter, die mit einem Amerikaner verheiratet ist, spürt man die Demut gegenüber ihrer Leidenschaft. Als erste Regisseurin Saudi-Arabiens musste sie Hürden meistern, die es im Westen so nicht gibt.

Eine starke Kraft für Al Mansour, das achte von zwölf Kindern, war ihr Vater, Abdul Rahman Mansour. Er ermutigte seine Töchter, zu studieren. Haifaa Al Mansour hat Literatur an der Amerikanischen Universität in Kairo und Film in Sydney studiert. Filme zu machen, war für sie zuerst nur Hobby. Aber da sie sich als junge Frau in ihrer Heimat unsichtbar fühlte, verhalfen ihr ihre Werke dazu, ihre Meinung zu sagen. Dabei scheut sie sich nicht, Tabuthemen ihrer Kultur wie Orthodoxie und Frauenrechte anzusprechen. In „Women without Shadows“ (2005) thematisierte sie die versteckten Leben von Frauen im Persischen Golf. Für „Das Mädchen Wadjda“ – der erste in Saudi-Arabien gedrehte Spielfilm - wurde sie in ihrer Heimat geschmäht, die internationale Filmwelt feierte sie mit zahlreichen Preisen. 14 Festivalpreise räumte „Wadjda“ ab. „Ich weiß nicht, ob ich ein Rollenmodell bin. Aber ich freue mich, wenn ich Frauen dazu inspiriere, ihren Träumen zu folgen", sagte sie den OÖN.