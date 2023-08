Das Literaturschiff hat sich zu einer kulturellen Bewegung ausgewachsen

Am 1. September in Weyer: Gertraud Klemm

Literatur ist einer der besten Türöffner zu einem kulturell respektvollen Leben. 2020 gegründet, lockte der oberösterreichische Verein Literaturschiff um Obfrau Shakeh Lennert und ihrem Programmverantwortlichen Christian Gsöllradl-Samhaber mit Lesungen und Diskussionsveranstaltungen Tausende Menschen in neue Kulturräume – von öffentlichen Gärten über kleine Bibliotheken bis zu Cafés, die erstmals Live-Kultur anbieten. Das Herbstprogramm beginnt nun am 1. September im Prevenhuberhaus in Weyer (19.30 Uhr) mit Gertraud Klemm und ihrem Buch "Einzeller", in dem die Schriftstellerin seziert, was vom Ursprungsgedanken des Feminismus übriggeblieben ist. Zwei Tage später (3. September, 10.30 Uhr) bestreiten Cvetka Lipus ("Weggehen für Anfänger"), Jana Radicevic ("zone des neutralen druckes") und das Ensemble Castor im Stroheimer "Garten der Geheimnisse" eine lyrische Matinee mit Barockmusik.

Am 13. September in Aschach/Donau: Ilija Trojanow Bild: Thomas Dorn

In der Tischlerei am Schopperplatz in Aschach/Donau wird der literarische Weltenwanderer Ilija Trojanow am 13. September mit "Tausend und ein Morgen" zu Gast sein. Eine völlig neue Literatur-Umgebung erschließt Wladimir Kaminer am 14. September am Linzer Flughafen Hörsching: In einem Passagierflugzeug (Treffpunkt: 19 Uhr) wird der Popstar der Branche aus seiner Neuerscheinung "Frühstück am Rande der Apokalypse" lesen (die OÖN berichteten).

Am 14. September am Flughafen Linz/Hörsching: Wladimir Kaminer Bild: ZDF

Wie Reinhard Kaiser-Mühlecker das Alltägliche zu Poesie veredelt, wird man am 15. September im Fokus Sierning (19.30 Uhr) anhand seines Bandes "Wilderer" (ausgezeichnet mit dem Bayerischen Buchpreis) zu erleben sein. Keinesfalls verpassen sollten Sie obendrein die Philosophin Amani Abuzahra und ihr Werk "Ein Ort namens Wut" am 6. Oktober im Steyrer Museum Arbeitswelt.

Am 6. Oktober in Steyr: Amani Abuzahra Bild: Dar Salma

Das Literaturschiff hat sich binnen drei Jahren zu einer Bewegung ausgewachsen, die veranschaulicht, dass sich Kultur nur durch Beteiligung dynamisch zu entwickeln vermag. (pg)

Infos: www.literaturschiff.at

