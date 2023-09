Das Linzer Theater des Kindes feiert heuer 50 Jahre

Gleichzeitig wird der Stella 2023 vergeben, der Preis für Theater für junges Publikum. In den 50 Jahren seit der Gründung im Oktober 1973 wurden 910.000 Besucher bei 9455 Vorstellungen begrüßt. In dieser Zeit übersiedelte das Theater vom Linzer Kellertheater über das Alte Rathaus in das Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel. In der Saison 2023/24 plant Theaterchef Andreas Baumgartner drei Premieren: "Wunderbare Wimmelwelt" für Kinder ab 2,5 Jahren am 17. November, "Moby Dick" (ab 6) am 16. Februar und "Der Maulwurf und die Sterne" (ab 3) am 5. April. Infos: theater-des-kindes.at

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper