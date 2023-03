Tess Parks tritt am 19. Mai beim Stream-Festival in Linz auf.

Die Open-Air-Stage von Radio Ö1 und FM4 wird erstmals mit 49 Music-Acts und 13 Programmpunkten in der Innenstadt am Pfarrplatz und nicht mehr an der Donaupromenade in Urfahr aufgebaut. Insgesamt wird das Festival auf neun Plätzen in der Stadt bespielt.