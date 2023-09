Das Linzer Nordico feierte ein halbes Jahrhundert

50Jahre Nordico – das brachte manche Gäste des Jubiläumsfestes am Donnerstagabend zum Grübeln. Etwa den Linzer Bürgermeister Klaus Luger, der beim Festakt von eigenen Erinnerungen an das Linzer Stadtmuseum erzählte. Als Schüler hatte er mit der Klasse eine Ausstellung besucht, in der damals lebende Tiere gezeigt wurden. „Als Klassenbester wurde mir eine Schlange um den Hals gehängt“, erzählte er.