Das Linzer Lentos hilft den Lions helfen

Es ist die Vernissage jener rund 80 Gemälde, Skulpturen und weiteren Kunstwerke österreichischer Künstler, die der Lions Club mit Governor Albert Ettmayer an der Spitze für die große Benefizauktion am 30. November (Lentos, 16 Uhr) zusammengestellt hat. Die Lions unterstützen mit den Erträgen in Not geratene Menschen sowie Oberösterreichs größte Charity-Aktion, das OÖN-Christkindl.

Kunstwerke von Valie Export bis Gunter Damisch, von Therese Eisenmann über Susanne Purviance, Martin Schnur bis Alfred Hansl, Gerhard Frömel bis Franz Grabmayr werden zu sehen und zu ersteigern sein – 1000 Euro bis 40.000 Euro. Jeder Cent wird für die gute Sache ausgegeben – "und wir haben schon deshalb nicht gezögert, bei dieser guten Auktion mitzumachen, weil auch die Künstlerinnen und Künstler 50 Prozent des Kaufpreises erhalten – das entspricht etwa dem, was sie bei Verkäufen in Galerien bekommen", sagt Lentos-Direktorin Hemma Schmutz (Bild).

"Diese Kunstwerke spiegeln das Leben unserer Zeit. Einfach großartig", sagt Künstler Beni Altmüller, von dem ebenfalls zwei Arbeiten zum Kauf stehen. Manfred Hebenstreit ist mit den Mischtechnik-Arbeiten "Luftvoll" und "Sichtungen" vertreten: "Kunst bewegt die Welt! Diese Fülle und Vielfalt an Werken zeigt eindrucksvoll, dass Österreich ein Teil davon ist."

Infos zu Vernissage, Katalog. Präsentation und Auktion unter: www.lions.at

Wie man an der Benefizauktion teilnehmen kann:

Persönlich: Anm. verpflichtend unter regList24.com/auktionsanmeldung

Mittels Auftrag: Download-Formular: lions.at, ausgefüllt zu mailen an: kunstauktion@lions114m.at

Telefonisch: Registrierung unter regList24.com/

telefonangebot