39 Neuproduktionen sind geplant - darunter sieben Uraufführungen, vier Österreichische Erstaufführungen und eine Deutschsprachige Erstaufführung. Zehn Wiederaufnahmen ergänzen das Programm. Gestartet wird am 11. September mit der deutschsprachigen Erstaufführung des Musicals „Wie im Himmel“ von Kay Pollak, Carin Pollak und Fredrik Kempe. Das Junge Theater folgt am 16. September mit „Henny Hübner greift ein“ (ab 6 Jahre) von Hartmut El Kurdi. Am 18.