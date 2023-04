Das Linzer Ars Electronica Festival kehrt in die Post City zurück

Das gaben Christl Bauer von der Festivalspitze und der künstlerische Leiter Gerfried Stocker heute in Linz bekannt.

Das Festival an der Schnittstelle von Kunst, Wissenschaften und digitaler Welt findet in der Post City, dem ehemaligen Postverteilerzentrum Linz, von 6. bis 10. September statt. Dass "die Ars" nach mehreren Auflagen an der Linzer JKU umziehen würde, stand bereits seit vergangene Woche fest, was zu Spekulationen darüber führte, dass der Wechsel der Festivalstätte mit dem Wechsel im Rektorat der JKU zusammenhängen könnte. Stocker widersprach dem im Gespräch mit den OÖN, wie zuvor die JKU in einer Aussendung. Unter dem amtierenden Rektor Meinhard Lukas, der sich nicht mehr für die JKU-Spitze beworben hat, war die Kooperation von Festival und Uni entstanden. Stocker und Baur betonten weiters die Wichtigkeit inhaltlicher Kooperationen mit der JKU, die es heuer selbstverständlich geben werde.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Nora Bruckmüller Redakteurin Kultur Nora Bruckmüller