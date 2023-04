Das Leben der Geschwister Scholl als Theaterstück

Die "Weiße Rose" um die Geschwister Sophie und Hans Scholl sowie weitere Mitstreiter gilt als eine der wichtigsten studentischen Widerstandsgruppen gegen die NS-Diktatur. Nun zeigt das Junge Theater des Landestheaters das Stück "Die weiße Rose", in dem das Leben und die Arbeit dieser Gruppe für Jugendliche ab 13 Jahren erzählt wird. Premiere ist am Freitag um 18 Uhr in den Kammerspielen.

Stück als Gesprächsanlass

Das Stück schrieb Petra Wüllenweber anhand von Briefen, Tagebucheinträgen und Verhörprotokollen. "Es ist ein dichtes Stück mit vielen Wechseln, fast filmisch geschrieben", sagt Regisseurin Heidelinde Leutgöb. Die Handlung steigt ein, als die Gruppe 1943 auf der Uni in München Flugblätter verteilt und verhaftet wird. Dann wird einerseits in Rückblenden die Vorgeschichte erzählt, andererseits berichtet, was nach der Verhaftung passierte. "Das Stück zeigt, dass es auch in totalitären Systemen Möglichkeiten des Widerstandes gibt", sagt Leutgöb.

Thema ist auch, wie die Geschwister sich von begeisterten Nationalsozialisten zu Gegnern entwickelten. "Das Stück ist eine gute Möglichkeit, um mit Jugendlichen über diese Themen zu sprechen", so die Regisseurin. Das Landestheater bietet auch Lehrer-Unterlagen, Einführungen, Nachgespräche und Workshops an. (hes)

"Die weiße Rose" (ab 13 Jahren) ist ab Freitag in den Linzer Kammerspielen zu sehen. Weitere Termine sind am 26., 27., 28 April, 4., 9., 10., 17., 21. Mai und 4. Juni. Infos auf landestheater-linz.at.

