Das Landestheater entdeckt die Linzer Dramatikerin Teresa Dopler

"Jeder baut ein Haus, so ist das hier, so war das hier schon immer..." Mit diesen Worten beginnt das Theaterstück "Unsere blauen Augen" der Linzer Dramatikerin Teresa Dopler, das am Freitag (20. Jänner, 20 Uhr) in der Studiobühne des Linzer Landestheaters zur österreichischen Erstaufführung kommt. Die Handlung kreist um Lisa und Max – ein junges Paar, das vorhat, ein Haus zu bauen.