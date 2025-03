Das Kuddelmuddel weckt seit 35 Jahren kreative Kräfte in Kindern

"Erwachsen werden wir nie, das ist unser Motto", sagt Manfred Forster. Und ein Bekenntnis des künstlerischen Leiters zu "Qualität und Herzblut", die das Linzer Kinderkulturzentrum Kuddelmuddel seit 35 Jahren prägen. Gefeiert wird das Jubiläum am Jahrestag der Eröffnung, am 27. April, mit einem Kulturfrühstück und den Tiroler Liederfindern RatzFatz. Am 1. Juni steigt in der Linzer Tabakfabrik ein Familienfest mit Liedermacherin Suli Puschban.