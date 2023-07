Das Konzert-Wochenende in Bildern

Der Konzertsommer auf Burg Clam zieht die Massen an. 5500 Fans sahen am Freitag Jack Johnson, das Konzert der Hollywood Vampires war am Samstag mit 9000 Fans ausverkauft. Mit folkshilfe heizte einer der besten Live-Acts des Landes auf der Posthof-Frischluft-Bühne ein. Und im Wiener Ernst-Happel-Stadion lieferte Popstar Pink eine Mega-Show ab. Die besten Konzertbilder:

Das weitere Clam-Programm

7. Juli: Clam Rock mit Jethro Tull, Manfred Mann’s Earth Band, Mothers Finest, The Original Wailers, John Lee Hooker Jr. und Birth Control

Clam Rock mit Jethro Tull, Manfred Mann’s Earth Band, Mothers Finest, The Original Wailers, John Lee Hooker Jr. und Birth Control 8. Juli: OneRepublic (ausverkauft)

OneRepublic (ausverkauft) 28. Juli: Hubert von Goisern

Hubert von Goisern 29. Juli: Bilderbuch

Bilderbuch 30. Juli: Simply Red

Simply Red 5. August: Pizzera & Jaus

Karten: clamlive.at

