Das kleine Glück im Scherbergarten- "Tatort"

Woran ist eine Tote in einer Kleingartenanlage gestorben? Das Münsteraner Duo Hauptkommissar Frank Thiel (Axel Prahl) und Professor Boerne (Jan Josef Liefers) suchen die Todesursache. Und finden dabei das kleine Glück. Es liegt in selbst gemachter Marmelade und freier Körperkultur hinter hohen Zäunen. Während das Gras über so manches – und manchen – wächst.

Was als liebenswerte Parodie auf die kleine heile Welt beginnt, führt zurück in die deutsche Geschichte, zu Hans-Dietrich Genscher und Eduard Schewardnadse, den Wegbereitern der deutschen Wiedervereinigung. Genaueres erfahren die Zuseher aber über die Konsistenz von Gehirnen unter Hitze in der Pathologie, wo Professor Boerne seines Amtes waltet und fleißig in die "Miese-Sprüche-Kasse" einzahlt.

Das Glück der Ermittler? Wenn dank einer toten Auftragskillerin gleich 23 Morde auf einmal aufgeklärt sind. Krimi mit viel (Wort-)Witz.

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze