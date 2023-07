Das Kind im Menschen: Rundgang durch die Schallaburg-Ausstellung

Schon das Schild am Ufer des kleinen Teichs beim Aufgang zur Schallaburg löst ein Schmunzeln aus. "Kind sein heißt: Alle fünf Minuten zu fragen, ob man schon da sei." Bis 6. November öffnet das Renaissanceschloss 15 Räume, um in zwölf Kapiteln den sich stets wandelnden Facetten eines Lebensabschnitts nachzuspüren, der den Anfang macht: Kind sein.

Liebling, sie haben die Besucher geschrumpft, möchte man im ersten Raum ausrufen. Der orange Sessel müsste erklettert werden. Die Steckdose nähert sich dem Format eines Klodeckels. Zwei menschliche Figuren, deren Oberkörper in der Decke verschwinden, wirken monströs. Die Welt, offenbart diese Ausstattung, ist für Erwachsene gemacht – und die kindliche Wahrnehmung der Umwelt eine andere.

Interaktive Stationen sprechen kleine wie große Gäste an, Exponate, ob historisch oder zeitgeistig, und Kapitelthemen konfrontieren mit der eigenen Kindheit. Die einen durchleben sie noch, die anderen kramen sie aus der Erinnerung hervor. Folgen Sie meinen Bildern im Kopf.

Mode: Adeliger Nachwuchs wurde bis Ende des 18. Jahrhunderts mit edlen Materialien kostümiert, die dem Bewegungsdrang wenig dienten. Selbst fühlte man sich als Knirps, dem zum befohlenen Kirchgang der Schlips mit Gummizug den Kragen zuschnürte, zum kleinen Erwachsenen zwangsbeglückt.

Schule: Was Kinder für das Leben lernen sollen, bestimmen schulische Lehrpläne mit. Disziplin, Manieren, Autorität und Pünktlichkeit waren einst vorrangig. 1970, zweite Klasse Volksschule. Brav sind wir nicht gewesen, der Kurti und ich. Also mussten wir nachsitzen. Kurz verließ die Lehrerin das Klassenzimmer. Zeit genug, durchs Fenster zu entkommen. Ein Plus haben wir dafür nicht bekommen, der Kurti und ich.

Fantasie: Die Vorstellungskraft ist gerade im Kindesalter unbändig. In dieser Phase vermochte ich mich in Träumen mit heftigem Flattern der Arme aufzuschwingen und in der Luft zu kreisen. Mit Cousin Christian wurden Skizzen entworfen, wie einem Waffenrad Flügel zu verleihen sind. Fantasie schürte aber auch Ängste. Wer wagte sich aufs Klo, wenn ein unheimliches Geräusch an der Wohnungstür die Schneid abkaufte? Wie gut, dass es die Abwasch gab.

Eltern: Fördern, fordern, überfordern, behüten, den Weg zum Platz in der Gesellschaft ebnen? Das Verhältnis zwischen Erziehenden und Erzogenen verändert sich. Wurden Kinder früher auf kilometerlangen Fußmärschen zur Schule geschickt, kreisen heute nicht selten Helikoptereltern über ihnen, die Taxi spielen. "Schauts, dass aussikummts", tönte es oft in unseren Ohren, und so blieben die Ideen, die uns umtrieben, der Erwachsenenwelt verborgen: das als Mutprobe gedachte Stibitzen von ein paar Kirschen vor dem Greißlerladen; der tiefe, von Husten begleitete Zug an einer glimmenden Liane (denn Rauchen war cool, das übten wir bereits mit den Kaugummi-Zigaretten); die wilden Gefechte zwischen Räubern und Gendarmen oder Cowboys und Indianern (ja, man durfte damals noch anstandslos einen amerikanischen Ureinwohner mimen); und wenn man mit blutigem Knie heimkam, hieß es schlicht: "Bis d’ heiratst, is' wieda guad."

Die inspirierende Schau spannt den Bogen über einen Begriff, der einer steten Veränderung unterworfen ist – von einer Zeit, als Kinder Reichtum bedeuteten, da man sich ihrer Arbeitskraft bediente, bis ins Heute, in der sich der spielerische Zeitvertreib vielfach in virtuelle Räume verlagert.

Hingehen, anschauen, mitspielen und (wieder) in das eigene Kindsein eintauchen.

Ausstellung: "Kind sein", Schallaburg, bis 6. November 2023; Mo–Fr 9–17 Uhr, Sa, So, Feiertag 9–18 Uhr; Erwachsene 14 Euro, Kinder/Jugendliche (6–18 Jahre) 4, Familien 14 bzw. 28 Euro

"Kind sein", Schallaburg, bis 6. November 2023; Mo–Fr 9–17 Uhr, Sa, So, Feiertag 9–18 Uhr; Erwachsene 14 Euro, Kinder/Jugendliche (6–18 Jahre) 4, Familien 14 bzw. 28 Euro schallaburg.at

Erinnerung an die Kindheit von Kaiserin Elisabeth: ein Milchzahn, den sie bereits bei ihrer Geburt hatte; heute wird das Heranwachsen mit Tausenden Digitalfotos dokumentiert. Bild: Klaus Pichler

Wie Kinder ihre Umwelt zeichnen, ist weitgehend unabhängig von Kulturen und Epochen: Sgraffito aus dem 4. Jh. n. Chr., in den Ziegel einer spätrömischen Villa geritzt. Bild: Landesmuseum Burgenland © KBB

Die Vernetzung mit dem Internet macht vor dem Kinderzimmer nicht halt. Die sprechende Puppe „My Friend Cayla“ kam 2014 auf den Markt. In Deutschland wurde das mit einem Mikrofon ausgestattete Spielzeug als Spionagegerät eingestuft und der Verkauf verboten. Bild: Technisches Museum Wien

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Bernhard Lichtenberger Bernhard Lichtenberger