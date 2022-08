Dramaturgen werken meist unterschätzt und im Verborgenen. Wenngleich ein bescheidener Mensch, ist Hermann Beil einer der raren Stars seiner Branche. Er arbeitete mit Otto Schenk in Frankfurt, mit Friedrich Dürrenmatt in Basel, mit Peter Stein in Salzburg und mehr als 25 Jahre lang mit Claus Peymann. Bei den Salzkammergut Festwochen in Gmunden liest er am 7. August zusammen mit Chris Pichler aus dem Briefwechsel von Arthur Schnitzler und der Schauspielerin Adele Sandrock.