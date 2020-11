Seine Karikaturen haben die Wirkung eines vorgehaltenen Spiegels. Gerhard Haderer gehört zu den Großen seiner Zunft, in Zeiten wie diesen hält sich der 69-Jährige auch verbal nicht mit klaren Aussagen zurück. OÖNachrichten: Herr Haderer, seit heute gilt in Österreich ein zweiter Lockdown. Wie geht es Ihnen damit? Geisterspiele im Fußball, leere Theater und leere Gaststätten … Das ist die Höchststrafe. Es trifft vor allem die, die sich in den vergangenen Monaten wirklich bemüht haben,