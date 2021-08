Eine Sensation in St. Florian "überflügelte" die gängigen Konzerte mit Werken für Klavier solo. Es waren nicht die pompösen und nach Bravour strebenden Töne eines modernen Instruments, die hier eine magische Authentizität zwischen Werkidee und Interpretation in die Gegenwart trugen. Sondern die empfindsam von Wolfgang Brunner (Dozent für Historische Tasteninstrumente am Salzburger Mozarteum) aus Bruckners eigenem Flügel beförderten.