Das Große im Kleinen suchen und finden

Es sind nicht immer die großen Dinge, die beeindrucken. Oft Zeigt sich der wahre Meister in der konzentrierten Reduktion auf das scheinbar Einfache. Beim Konzert mit Filharmonica della Scala unter Riccardo Chailly, das am Mittwoch im Rahmen des großen Abonnements im Brucknerhaus stattfand, zeigte der erst 24-jährige japanische Pianist Mao Fujita seine wahre Meisterschaft bei der Zugabe – bei Mozarts so genannter „Sonata facile“. Nicht dass er nicht auch bei Rachmaninows 3.