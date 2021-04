Das große Ei Universum

Wo anfangen? Bei der Frage Huhn oder Ei am besten. Die Frage, was zuerst da war, hat Philosophen bereits in der Antike beschäftigt. Inzwischen hat man Einigkeit erlangt: Es war das Ei. Denn vereinfacht ausgedrückt, ist das Huhn nicht erst mit dem Schlüpfen des Kükens existent, sondern entsteht eben bereits im Ei.