Seit 1997 sitzt Christian Eigner bei Depeche Mode hinter dem Schlagzeug. Kommende Woche kommt der 50-Jährige für ein Solokonzert ins Gugg nach Braunau. Die OÖNachrichten sprachen mit dem gebürtigen Wiener. OÖN: Sie gastieren am 16. 9. mit "The Solo Concerts" im Gugg in Braunau. "Solo" ist in diesem Fall kein Euphemismus: Sie stehen nur mit Ihrem Schlagzeug auf der Bühne. Wie funktioniert das? Christian Eigner: Stimmt, ich stehe ganz alleine mit meinem Drum-Kit auf der Bühne. Ich spiele zu