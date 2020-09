Mit "Sweet Charity" hat die Volksoper einen preisgekrönten Musicalhit auf das Programm gesetzt, um den es still geworden ist. Die Geschichte um Charity Hope Valentine, die als "Taxidancer" in einem mieselsüchtigen Etablissement mehr als bloß fremde Männer zum Tanz animiert, ist ein wenig in die Jahre gekommen. Obwohl das Thema, die Hoffnung auf das Gute im Menschen und dass dieses Gute auch zum Glück für einen selbst werden könnte, mehr als aktuell wäre.