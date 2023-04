Das gläserne Kunst-Schiff an der Donau feiert 20. Geburtstag

Seine Sammlung ist eine der bedeutendsten aller Landeshauptstädte, seit 20 Jahren existiert das Linzer Kunstmuseum Lentos auch als architektonischer Meilenstein an der Linzer Donaulände. Am 18. Mai 2003 wurde das Lentos nach dem Entwurf der Schweizer Architekten Weber & Hofer mit Gründungsdirektor Peter Baum eröffnet. Morgen, Freitag, findet nun ein Festakt im Lentos statt. Am 25. Mai steigt zur Eröffnung der Ausstellung "Sisters & Brothers" die "20 Jahre Lentos Party" für alle.