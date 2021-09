In der Bibliothek im Stift Lambach herrscht emsige Geschäftigkeit. Sieben Studierende sitzen in Reih und Glied an vier Tischen. Von Zeit zu Zeit stehen sie auf, gehen zu einem der prächtigen Regale an der Wand, nehmen einen historischen Band heraus. Vorsichtig schlagen sie ihn auf, blättern ihn durch, um den Zustand zu begutachten.