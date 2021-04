"Das gemeinsame Singen erdet und verbindet uns"

Es war an einem Sonntagnachmittag vor 30 Jahren. Anna Roiter saß daheim auf ihrem Bauernhof in Heiligenberg (Bezirk Grieskirchen) mit ihren Töchtern auf der Couch, sang Lieder und spielte Gitarre dazu. Nebenan, in der Stube, hatte ihr Mann Karl einen Onkel zu Gast. Er hörte die singende Familie und war so begeistert, dass er sie spontan für die Weihnachtsfeier im Seniorenheim engagierte.