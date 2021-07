Wenn man es nicht gewusst hätte, es wäre nie aufgefallen: In seiner ersten Saison als Intendant des Theatersommers Traun hatte Alexander Knaipp eine unvorhergesehene Doppelrolle zu bewältigen. Am 22. Juli, eine Woche vor der Premiere am Donnerstag, wurde offiziell, dass Knaipp, der Regisseur, selbst einen Part in seiner Inszenierung von "Die Wunderübung" übernehmen wird.