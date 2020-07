Am Sonntag startet die Formel-1-Saison auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg. Kommentiert wird dieses aufgrund der Corona-Pandemie so spezielle Rennen ohne Publikum von Ernst Hausleitner. Der Mostdipf-Preisträger mit Wohnsitz am Attersee ist seit 2009 Formel-1-Kommentator für den ORF. Ein Gespräch über ein Rennen wie kein anderes in der 70-jährigen Geschichte der Formel 1.