Das gab es in 15 Jahren nie: Stermann und Grissemann sagen Aufzeichnung ab

"Die Weihnachtsüberraschung haben wir uns anders vorgestellt", schreiben die Moderatoren Dirk Stermann und Christoph Grissemann am Montagnachmittag, kurz bevor die neue Folge für Dienstag aufgezeichnet werden hätte sollen, auf ihren Social Media Kanälen. Aus "gesundheitlichen Gründen" könne man die reguläre Sendung nicht präsentieren und greife auf eine im Oktober 2020 für einen derartigen Fall produzierte Sondersendung – eine sogenannte "Notfallsendung" – zurück.

Genesungswünsche "für wen auch immer"

Es ist ein Novum in mehr als 15 Jahren Sendungsgeschichte und nach mehr als 500 ausgestrahlten Folgen: Noch nie hat eine geplante Aufzeichnung nicht stattfinden können. Sie hätten in "allen möglichen körperlichen und seelischen Zuständen" moderiert, aber so schlimm, dass sie eine Sendung absagen mussten, sei es nie gewesen, heißt es von den Moderatoren.

Um welche "gesundheitlichen Probleme" es sich genau handelt und wen sie betreffen, darüber konnte nur gemutmaßt werden. Über die Gründe der Absage soll bei Ausstrahlung der Sondersendung am Dienstag, 13. Dezember 2022, um 21.50 Uhr in ORF 1 informiert werden. Ob es sich bei der kurzfristen Absage um einen PR-Gag handele, wurde in sozialen Medien nur am Rande diskutiert. Vielmehr hagelte es auf Facebook Genesungswünsche "für wen und wegen was auch immer".

Ersatzprogramm mit Parodieklassikern

Man habe zwar gehofft, die Sondersendung nie zeigen zu müssen, doch sie sei sehr gut gelungen – finden zumindest die Macher. So gibt es Dienstagnacht ein Wiedersehen mit jeder Menge Parodieklassikern, die am 19. Oktober 2020 aufgezeichnet worden sind: "Die Fischers" als Hommage an Österreichs Ex-Bundespräsidenten und seine Frau, die "Willkommen Österreich"-Version von "Andi und Alex" – TV-Köche vom Feinsten, dazu eine Spezialversion von "Soko Donau", ein Treffen mit Michael Haneke und Christoph Waltz, Winnetou und Mariandl, Herbert Kickl und dazu ein Werbeblock "der ganz speziellen Art", kündigte der ORF in einer Aussendung an.

Ursprünglich hatten sich für die Sendung am 13. Dezember Journalist Fritz Dittlbacher und die bayerische Kabarettistin Eva Karl-Faltermeier als Gäste angekündigt. In der Vorwoche waren der ehemalige Skispringer Andreas Goldberger, der kürzlich seinen 50. Geburtstag gefeiert hat, und der internationale Regie-Star Maria Schrader, die ihren neuen Film "She Said" vorstellte, zu Gast.

Am 30. Mai 2007 hat das Satiriker-Duo Dirk Stermann und Christoph Grissemann zum ersten Mal die Sendung "Willkommen Österreich" moderiert. Mit Quoten jenseits der 300.000 Seher ist das bissige ORF-Format weiterhin erfolgreich. Im April des Vorjahres feierte das Duo seine 500. Sendung – Die OÖN baten die Moderatoren zum Doppelinterview:

