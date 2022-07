"Im Dreißigjährigen Krieg war das Frankenburger Würfelspiel ein recht kleines Ereignis", sagte Franz Fischler in seiner Festrede zur Premiere des alle zwei Jahre wiederkehrenden Volksschauspiels in Erinnerung an diese historische Begebenheit auf der größten Natur-Freilichtbühne Europas in Leitrachstetten.