Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für das Festival Ars Electronica von 9. bis 13. September in Linz. Aufgrund der strikten Corona-Bestimmungen ist für die Veranstaltung, die im Vorjahr 110.000 Besucher aus aller Welt besuchten, heuer vieles anders. So werden viele Programmpunkte ins Netz verlagert – und für jene, die lokal in Linz stattfinden, gelten strenge Beschränkungen.