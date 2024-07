Das erste Festival "Klassik PUR" lädt von 26. bis 28. Juli nach Hinterstoder

Musik liegt seit jeher in der Luft in Hinterstoder. Es ist der Heimatort von Countertenor Alois Mühlbacher, die Familie des Welser Komponisten Ernst Ludwig Leitner ist der 1000-Seelen-Gemeinde hingegen durch ein Feriendomizil eng verbunden. Tochter Bettina Leitner-Pelster greift immer wieder als Organistin in der Pfarrkirche des Ortes in die Tasten.