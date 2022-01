Manches muss man einfach beim Namen nennen: "Licorice Pizza" ist ein bescheidener Zungenbrecher-Titel für den deutschsprachigen Kinomarkt. "Licorice" ist Englisch für Lakritz, "Likorisch" wird’s ausgesprochen. Es gilt als US-Slang für Vinylplatte. Anders als der Titel ist die neue Arbeit von Paul Thomas Anderson ("There Will Be Blood", "Boogie Nights") jedoch ein müheloses Vergnügen voll Nostalgie. Sie führt in das kalifornische San Fernando Valley, wo sich 1973 eine erste große Liebe anbahnt.