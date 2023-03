Das Eferdinger Theaterkistl feiert 30 Jahre Spiellust

Die Theatergruppe der Landjugend war es, die einst den Stein ins Rollen gebracht hat. „Da waren schon sehr viele begabte, interessierte Leute dabei“, erinnert sich Manfred J. Schauer. Auch er stand damals bereits auf der Bühne. Der Landjugend entwachsen, beschloss man 1993 etwas Neues zu gründen, „eine eigene Theatergruppe: das Eferdinger Theaterkistl“.

Von aktuell rund 50 Theaterbegeisterten ziehen nach 30 Jahren immer noch 20 Gründungsmitglieder gemeinsam an einem Strang. „Uns geht es sehr ums Detail, vom Bühnenbau bis zu den Kostümen und einem sehr intensiven Rollenstudium. Das zeichnet uns aus“, sagt der hauptberufliche Unternehmens- und Kommunikationsberater.

Auf welches Stück sich das Publikum freuen darf, wird basisdemokratisch entschieden, unter sechs Mitgliedern, denen „ein Dreivierteljahr vor der Premiere mehrere Bücher in die Hand gedrückt werden. Dann wird darüber diskutiert, und wir raufen uns zusammen auf ein Stück und die Rollenbesetzung.“ Vier Monate vor dem Premierentag läuft die heiße Probenphase an, zwei- bis dreimal in der Woche wird gespielt. „Wir kommen sicher auf 30 bis 40 Proben. Das ist verhältnismäßig viel, aber das ist auch unser Anspruch“, der die Spieler auch abseits der Bühne eng zusammenschweißt, nicht zuletzt für gemeinsame Theaterbesuche nach „Linz, Wien oder andere Theaterbühnen in Oberösterreich. Das ist für uns alle ganz wichtig. Die Freundschaft und die Leidenschaft fürs Theater begleiten uns.“

Worin für ihn persönlich der der Reiz der Bühne liegt? „Das Schönste ist sicherlich, in andere Rollen hineinzuschlüpfen und sie zu verkörpern, von der Körpersprache, Mimik, Betonung bis zum Gefühlsleben der Rolle. Das ist immer wieder eine Herausforderung und schön, wenn es dann gelingt.“

Da ihm im Theaterkistl-Ensemble der Ruf „Manfred, dir können wir jede Rolle geben“ vorauseilt, wird ihm diesmal eine spezielle zuteil: In Winnie Abels Komödie „Jubel, Trubel, Eitelkeit“ wird er als Heiratsschwindler sein Unwesen treiben. Er lacht herzlich: „Ich tu mir relativ leicht, in die Rollen hineinzuschlüpfen, auch wenn ich sie in der Gesellschaft weniger verkörpere.“ Das macht die Magie des Theaters aus.

„Wir haben zwar auch ernste Stücke im Repertoire. Aber uns ist es wichtig, dass wir die Leute unterhalten können, gerade in Zeiten wie diesen.“ Wobei gilt: „Derbe Dorfbühne ist nicht unser Anspruch, sondern gepflegte, gute Unterhaltung mit Niveau“, auf die sich das Publikum ab 18. März freuen darf. Mit „Jubel, Trubel, Eitelkeit“ wird es diesmal in eine Schönheitsklinik entführt. Dorthin, in ein Soziotop verschiedener Charaktere, hat sich besagter Heiratsschwindler geflüchtet, haben es doch Auftragskiller auf ihn abgesehen. Aber: Es wird nur das Herzblut fürs Theater auf der Bühne fließen.

Info: Bräuhaus Eferding, 18. 3., 19.30 Uhr (Premiere); weitere Termine:

25., 31. 3., 1. 4., 19.30 Uhr; 19. 3., 18 Uhr, 26. 3., 16 Uhr; Karten: 0664 / 75 10 13 10 (ab 18 Uhr) und Banken, „Mode & Wollen“ und Lagerhaus in

Eferding, www.theaterkistl.at

Autorin Karin Schütze Redakteurin Kultur Karin Schütze