Das dritte Festival "Kirch’Klang" reibt Kunst an Kirche

Bariton Thomas Hampson singt in St. Wolfgang und Schörfling.

Von 13. Mai bis 30. September spüren Konzerte im ganzen Salzkammergut Bekenntnissen nach, schönen, wie zum kulturellen Austausch, aber auch dunklen von den Konfessionskriegen bis zur NS-Zeit. In seinem Programm sucht Festivalleiter Martin Haselböck "auch die Spannung und Reibung zwischen Kirche und Kunst", sagt der Kirchenmusiker und Dirigent des Orchesters Wiener Akademie, die mit dem Geiger Benjamin Schmid am 13. Mai den Auftakt in Bad Ischl gibt.