Das Drama mit den Pilzzombie 

„The Last of Us“, eine neue Serie des US-Senders HBO (auf Deutsch zu sehen auf Sky und gegen Bezahlung pro Folge auch auf Amazon) rockt gerade die Rating-Charts der Internet Movie Database (imdb.com). Dabei zeigt die TV-Adaption des gleichnamigen preisgekrönten Videospiels aus 2013 nichts, was Zombie-Fans nicht schon ungezählte Male in Genre-Vorbildern wie „The Walking Dead“ gesehen haben.

Die Überlebenden müssen in der Postapokalypse gegen menschenfressende Monster genauso bestehen wie gegen Hunger und Frost. Die größte Bedrohung stellen Artgenossen dar, denn der Mensch ist dem Menschen stets ein Wolf.

Der alte Haudegen Joel, der nach dem Fall der Zivilisation zu einem Schmuggler und falls nötig auch kompromisslosen Killer geworden ist, soll die kleine Elli beschützen. Sie ist offenbar immun gegen Zombie-Bisse, in the „Last of Us“ geht es um mutierte Pilze, die das menschliche Gehirn befallen.

Gemimt wird der wortkarge Adoptivvater wider Willen vom ausdrucksstarken Pedro Pascal („Mandalorian“). Traumatisiert durch den Tod seiner eigenen Tochter wächst ihm das Mädchen, das von Bella Ramsey („Game of Thrones“) gespielt wird, nach und nach ans Herz. Facettenreich und wuchtig spielt sie das aufmüpfige, pubertierende Kind: rotzfrech, gerissen und unberechenbar.

Zwischen den beiden Hauptdarstellern stimmt einfach von Anfang an die Chemie, sie macht den Charme dieser Serie aus. „The Last of Us“ geht mit Schock- und Splatterszenen relativ spärlich um. Daher ist die Umsetzung auch viel mehr Drama als Horror. Mit sensibel wie stark erzählten Einzelepisoden, die auch Nebencharaktere liebevoll ausleuchten. Das macht die Serie erfrischend anders als der bisherige Zombie-Einheitsbrei.

