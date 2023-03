Das Clavichord war das „Radio des 17. Jahrhunderts“  

Einzig die kleine Stehlampe gab es damals noch nicht. Die Tasten, in die Alexander Gergelyfi in ihrem Licht in Stift Admont griff, sind dieselben wie anno dazumal um 1700. Sie gehören zum „Admonter Clavichord“, das der in Linz geborene Steyrer vor zwei Jahren erstanden hat. Und auf dem er seine erste Solo-CD „Sapperlot!“ eingespielt hat, im kleinen Festsaal des Stifts zu später Stunde, meist bis kurz vor Mitternacht. „Alles im Stift beruhigt sich und kommt zu einem inneren Frieden. Dann ist es am schönsten, Clavichord zu spielen“, erinnert er sich an jene unvergesslichen vier Nächte.

„Sapperlot, viel Arbeit“ sei seine im November erschienene CD gewesen, sein Seufzer ist in den Titel eingeflossen, auch weil „das Wort Österreich gut beschreibt“, stammen doch alle eingespielten Werke des 16. bis 18. Jahrhunderts aus österreichischen Quellen. Das längste Stück ist die zwölfminütige Passacaglia von Georg Muffat (1653-1704), „dafür braucht man fast alle Tasten, den ganzen Tonumfang“ von vier auf dem Clavichord verfügbaren Oktaven. „Das ist das Größte, was man auf dem Instrument so spielen kann.“ Bis zu Mozart ist er gekommen, ein Drittel der Werke sind Erstausspielungen.

Bach hörte nie ein Flugzeug

Seit zwei Jahren nennt er das Admonter Clavichord sein eigen. Ein befreundetes Grazer Musiker-Ehepaar hatte ihm den restaurierten Schatz angeboten: Kunstvoll bemalt, zeigt der Deckel des Instruments das Benediktinerstift, die Kirche Frauenberg, den Ennsfluss und das Gesäuse – ein Indiz für das Alter des Instruments, „zwischen 1690 und 1702, weil es einzelne Baustadien zeigt, die davor und danach nicht existierten“, erzählt der 35-Jährige, der als Musikgymnasiast an der Linzer Bruckneruni und dann in Hamburg und Graz Historische Tasteninstrumente und deren Aufführungspraxis studiert hat. Seit 2017 lehrt er selbst an der Musikuniversität Graz.

Meist zum Studium gedacht, besonders für Organisten, war auch das Clavichord. „Es diente zum Komponieren und als Reiseinstrument. Ein Cembalo ist viel zu teuer gewesen. Clavichorde kann man relativ günstig bauen“, erzählt Gergelyfi, der seinen Namen ungarischen Vorfahren verdankt.

Die Spielweise erlaubt, was auf anderen Tasteninstrumenten nicht möglich ist: den Klang zu modulieren ähnlich dem Vibrato auf einer Geige. „Wir nennen es Bebung. Am Ende der Taste steht eine Tangente, ein Eisen- oder Messingblech, das gegen die Seite drückt und die Aufgabe eines Bundes, Stegs oder Fingers auf dem Streichinstrument erfüllt. Solange man die Taste hält, klingt der Ton. Durch mehr Anschlag kann ich lauter spielen, und wenn ich die Saite mehr aus der Ruhelage bringe, wird es höher, man kann intonieren. Das ist einzigartig und auf keinem anderen Instrument möglich. Es gibt wahnsinnig viele Farben, und es ist bestimmt das intimste Instrument“, mit einem eher leisen Klang, der nicht für Konzerte in großen Sälen gedacht war, sondern eher „für die Kammer zu Hause“. Doch: „Innerhalb des Spektrums des Instruments kann man sehr wohl Pianissimo oder Fortissimo spielen“, warnt er vor Vergleichen mit unseren heutigen Hörgewohnheiten. „Bach hat auch nie ein Flugzeug abheben gehört.“

Konzert auf fünf Instrumenten

Im Brucknerhaus wird jedoch nicht nur sein Admonter Clavichord zu hören sein, sondern ebenso ein Virginal aus Norditalien um 1600, zwei Cembali um 1710 und ein Pianoforte aus Florenz von 1726 – „fünf bautechnisch recht unterschiedliche Instrumente, auf denen ich jeweils Werke spiele, die dafür besonders gut passen. Das Publikum kann hören, was sich verändert“, wobei er auf der Bühne, aber auch im Zuschauerraum in die Tasten greifen wird. „Die Instrumente standen zur Unterhaltung in Kneipen, in Restaurants, beim Barbier, das hat man wie Radio gespielt. Sie sind nicht gebaut für die Bühne, für weit weg und Distanz.“

Wie er nach seinen Anfängen auf dem Keyboard an der Landesmusikschule Garsten zum Studium historischen Tasteninstrumente gekommen ist? „Ich habe meinen Professor damals ziemlich genervt, weil ich immer nur viel ältere Musik gespielt hab – Bach, Haydn, Mozart“, erinnert er sich an seine Zeit an der Linzer Bruckneruni. Bei einem Sommerkurs entdeckte er durch August Humer das Reich historischer Tasteninstrumente. „Ich war eigentlich die ganze Woche nur bei ihm.“

Angetan hat es ihm „das haptische Erlebnis“ auf Cembalo, Hammerklavier, Virginal und Clavichord. Aber auch die Freiheit in der Alten Musik: „Was aufgeschrieben ist, ist nur ein Anhaltspunkt. Die Musik kommt eigentlich aus der Improvisation und wurde dann immer konkreter und genauer notiert. Mit dem Aufbau der Konservatorien ist vieles strenger geworden.“

Wer heute historische Tasteninstrumente erlernen möchte, hat zum Beispiel an der Musikschule Linz die Möglichkeit, wo Cembalo-Unterricht angeboten wird. „In Frankreich ist das viel normaler, man fängt oft auf Gambe, Cembalo an. Bei uns ist es eher Violine, Klavier, Blockflöte“, sagt Gergelyfi. Auch gebaut werden die alten Instrumente wieder, meist möglichst „genau nach historischen Vorbildern. Musikinstrumente werden immer in bestimmten Proportionen gebaut. Der Instrumentenbauer meines Vertrauens ist in Berlin, er baut gerade ein Cembalo für mich.“ Wie viele alte Instrumente noch erhalten sind? Auf „ein paar hundert weltweit“ schätzt Gergelyfi etwa die Zahl historischer Cembali. „Das ist eigentlich nicht viel. In Paris gab es damals zehn Werkstätten parallel, auch Hamburg und Antwerpen waren Zentren für Tasteninstrumente.“

Die Literatur findet er in historischen Drucken. „Aber ich schaue lieber in den Vorwörtern nach und suche, wo etwas liegt. Ich spiele fast nie etwas, wo ich die Handschrift nicht selbst überprüft habe. Auch der Herausgeber trifft eine Entscheidung – die hat oft mit dem Notenschreibprogramm zu tun und nicht mit der Musik.“ Weshalb ihn sein Weg öfter hinter altehrwürdige Klostermauern führt. „Es gibt so viel Musik, die noch nicht gehoben wurde.“

Alexander Gergelyfi, Meister auf historischen Tasteninstrumenten

