Das Buch, in dem Frauen das Geschlecht sind, das am meisten mordet

Wer sind die Mordopfer in Krimis? "Zu 90 Prozent sind es Frauen, die verscharrt und zerstückelt werden. Und hier sehe ich sehr wenig Empörung", sagt Eva Reisinger. Das Fehlen eines großen Aufschreis erklärt sich die Schriftstellerin damit, "weil wir es gewöhnt sind, es ständig so zu sehen. Und weil es Realität ist." Die Statistik gibt der 31-Jährigen recht: Heuer zählte man in Österreich bereits 23 mutmaßliche Morde an Frauen. In ihrem Romandebüt hat sich die Oberösterreicherin entschlossen,