Das Brucknerhaus feiert Bruckner - und sich selbst

Von 21. bis 24. März wird das Linzer Brucknerhaus ganz im Zeichen des 50-Jahr-Jubiläums stehen. Neben einem Tag der offenen Tür wird mit zwei Konzerten gefeiert: Am 23. März dirigiert Star-Dirigent Zubin Mehta die Wiener Philharmoniker, die Anton Bruckners 7. Sinfonie spielen werden - das gleiche Programm, mit dem exakt vor 50 Jahren die Wiener Philharmoniker unter Herbert von Karajan das Haus eröffneten. Am Tag zuvor spielt das Bruckner Orchester Linz unter Markus Poschner Bruckner erste Sinfonie in der Linzer Fassung. Zuvor gibt es eine Uraufführung von Rudolf Jungwirth.

Zweiter Höhepunkt im Jahr 2024 ist der 200. Geburtstag von Anton Bruckner am 4. September. Hier ist das Brucknerhaus Teil des offiziellen Jubiläumsprogrammes des Landes. Dabei werden ab September alle elf Sinfonien des Meisters in Originalklang zu hören sein, mit namhaften Orchestern und Dirigenten, etwa Philippe Herreweghe und das Orchestre des Champs Elysees (10.9., Sinfonie Nr. 8) oder Kent Nagano und das Concerto Köln (24.10., Sinfonie Nr. 4). Für Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Direktor der Liva und des Brucknerhauses, kommt das einer "Weltsensation" gleich: "Zum ersten Mal werden alle Sinfonien so aufgeführt, wie sie zu Bruckners Zeiten klangen. Wer das hören will, muss nach Linz kommen."

Insgesamt steht die Saison 2023/24 unter dem Motto "Tanz, Rhythmus, Schwung, Exstase" - viele Konzerte werden sich in unterschiedlicher Weise mit diesen Themen beschäftigen, etwa wenn Star-Pianistin Elisabeth Leonskaja am 26. Mai mit dem jungen Oberösterreicher Martin Nöbauer Klavierrecitals unter dem Motto "Von Schmetterlings- und Teufelstänzen" aufführt.

Der Kartenverkauf startete am Dienstag - alle Infos gibt es auf brucknerhaus.at

