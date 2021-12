"Das Böse finde ich stinklangweilig"

Feurig wird der dritte Salzburger Landkrimi "Flammenmädchen" am 21. Dezember, 20.15 Uhr, in ORF 1. Stefanie Reinsperger und Manuel Rubey ermitteln, das Drehbuch stammt wie schon für "Das dunkle Paradies" (2019) von Sarah Wassermair (33) aus Aschach an der Donau (unter Mitarbeit von Catalina Molina).